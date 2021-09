«Voglio essere un mago!», al via il nuovo reality-talent di Rai 2

Giovedì 9 Settembre 2021, 16:22

Dal 21 settembre prenderà via il nuovo reality-talent di Rai2 «Voglio essere un mago!». Prodotta in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni il nuovo programma sarà in onda per cinque prime serate e avrà come protagonisti 12 “teen wizard” provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 19 anni.

Il nuovo programma

I giovani“apprendisti” hanno caratteri e personalità diverse ma sono accomunati da un’unica grande passione: l’arte della magia. Come nella popolare saga di Harry Potter, saranno divisi in tre casate - rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu - studieranno e perfezioneranno le arti magiche e poi si sfideranno per superare gli esami. L'obiettivo per ognuno sarà quello di evitare la bocciatura. Infatti solo alcuni di loro conquisteranno il diploma di mago, e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro.

Presenti anche i Babbaloni

Ci sarà l'incursione nel programma tv anche dei “Babbaloni”, giovani influencer estranei al mondo della magia ma esperti dei social. Intanto, sul web è già iniziato il toto-nomi per svelarne le identità.

Le anticipazioni

Dal 9 settembre sarà disponibile online la pagina RaiPlay dedicata al programma, dove si potranno vedere in esclusiva le storie dei giovani maghi protagonisti, i loro sogni e le loro aspettative. Una sfida per acquisire capacità tecniche e artistiche, ma soprattutto per imparare a vedere le difficoltà come un’occasione per migliorarsi e superare i propri limiti.