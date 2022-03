Vladimir Soloviev, il giornalista filo-Putin: «L'Italia mi ha tolto la villa senza alcun diritto»

Vladimir Soloviev è un giornalista e presentatore televisivo russo, noto per la sua propaganda a favore del presidente Vladimir Putin. In diretta su Dritto e Rovescio su Rete 4, si è lamentato di come la sua villa sia stata "congelata" dalla Guardia di Finanza: «La mia villa mi è stata tolta senza alcuna procedura legale», ha spiegato. A inizio marzo, infatti, la Guardia di Finanza ha "congelato" in provincia di Como immobili di lusso a lui riconducibili del valore di circa 8 milioni di euro. «Adesso devo guadagnare più soldi», ha aggiunto l'anchorman, che ha difeso la linea di Mosca parlando di un conflitto provocato dall'Ucraina e accusando le forze di Kiev di usare i civili come «scudi umani».