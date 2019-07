Vittorio Sgarbi e Mughini, lite furiosa a Stasera Italia: sediate e insulti in studio

Lite in studio tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a Stasera Italia, su Rete 4. Nella puntata andata in onda ieri sera i due hanno cominciato a litigare sulla vicenda Salvini e fondi russi e la lite è degenerata presto in insulti, con tanto di sediate. La scintilla è stata l'ennesima interruzione di Sgarbi, mentre Mughini esponeva il proprio punto di vista. Il critico d'arte ha definito le indagini sui fondi russi alla Lega «un crimine», accusando la magistratura che le conduce di essere «corrotta». Tranchant la replica dello scrittore: «Gradirei che non mi rompessi i cogl...». Da qui in poi la rissa.

In studio, insieme al conduttore Giuseppe Brindisi e a Maria Giovanna Maglie, i due opinionisti hanno scoperto di avere posizioni nettamente divergenti sul caso Lega-Russia. Giampiero Mughini , con calma olimpica (ma solo apparente), spiega che si tratta di un'indagine ancora aperta., però, tuona: «Non è un'indagine, è un crimine. Sono indagini politiche di una magistratura corrotta». Quando Mughini prova a controbattere, Sgarbi risponde con un insulto e inizia un lungo scontro verbale. Il conduttore tenta di placare gli animi, con Giampiero Mughini che commenta laconico: «I telespettatori italiani non meritano questa m...a». Di fronte ai nuovi insulti di Sgarbi, lo scrittore reagisce così: «Cosa devo fare? Lo prendo a pedate in c...o?». A quel punto, lo scontro diventa inevitabile e i due, tra insulti vari, arrivano alle mani e Vittorio Sgarbi cerca di colpire Mughini con una sedia, mentre gli operatori tentano di dividerli alle spalle di una divertita Maria Giovanna Maglie. Con un grande tempismo, la regia ha poi chiuso il collegamento con lo studio per mandare in onda un servizio, non prima, però, di allargare l'inquadratura in modo da offrire agli spettatori un momento memorabile di tv trash.