Duro scontro tra Vittorio Feltri ospiti a L'Arena su La7. Il giornalista rimprovera Massimo Giletti:

Tu fai parlare solo quelle due signore lì. Non me la sento di proseguire in una discussione in cui io non ho diritto di cittadinanza. Io esprimo dei concetti che sono basati sulla realtà, se le signore (i.e., Nunzia De Girolamo e Michaela Biancofiore) non sono d'accordo a me non me ne importa niente. Finiamola qui e buonanotte





Poi attacca la De Girolamo: Poi attacca la De Girolamo:

#nonelarena Vittorio Feltri vs Nunzia De Girolamo e Michaela Biancofiore: "Non siete signore? Allora ne prendo atto. Non ho detto alcuna bestemmia. Chiudiamo il collegamento ché mi sono rotto le palle" https://t.co/wHVhyrb4zf — La7 (@La7tv) November 17, 2019

«Tu mi interrompti, stai zitta: perché devi rompere i co...?». E lei replica: «Io scrivo per lei, ma quelle due signore lì lo dica sua sorella!»