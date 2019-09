"La vita in diretta" non comincia, blackout negli studi Rai. Matano su Instagram: «Siamo al buio»

La Vita in Diretta non è andata in onda oggi pomeriggio a causa di un blackout avvenuto negli studi della Rai di via Teulada a Roma: così su Raiuno è stato trasmesso prima Techetechete, poi una fiction. Alberto Matano, conduttore della trasmissione insieme a Lorella Cuccarini, nelle sue stories su Instagram, ha confermato quanto accaduto, nei momenti precedenti all'inizio della puntata di oggi.

«C’è un blackout in corso: lo studio è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare». «Come ai concerti», scherza la Cuccarini. Poco dopo, altra story: «Ora è tornata la luce». Ma mentre Matano parla, tutto torna buio: «Ecco ora è andata via di nuovo. Non so se andremo in onda». Poco dopo Raiuno ufficializza con un cartello in onda: «Ci scusiamo per il cambio di programmazione, ci vediamo lunedì».



Ultimo aggiornamento: 17:22

