La Vita in Diretta, errore durante il collegamento. Masi sbotta con Andrea Delogu: «Non fa ridere...»

Contrattempo a La vita in diretta, su Rai1. Dopo lo stacco pubblicitario, la regia rientra in studio ma i conduttori non sono nelle loro postazioni. Pochi attimi e arrivano di corsa, Andrea Delogu con le scarpe in mano.

«C'è stato un errore spiega lei e non ci hanno avvertito che dovevamo rientrare in diretta...». Lui la prende in giro: «Ma ti eri tolta pure le scarpe? Ma quanto sono alti quei tacchi?». Poi i conduttori congedano il pubblico e danno appuntamento a domani. Andrea Delogu ripropone la gag in cui interroga Masi sull'orario di inizio della trasmissione. «16.48...», risponde correttamente lui.

Ma prima di chiudere definitivamente la diretta, la conduttrice pone una seconda volta la stessa domanda al giornalista. A quel punto Masi la rimprovera bonario: «Dai non fa ridere...». Le sorride divertita, poi i saluti.

