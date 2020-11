Viola Valentino a Domenica Live: «Amo ancora Francesco. Il tradimento? Ho perdonato»

Una differenza di trent’anni quella che divide la cantante e attrice Viola Valentino con il suo fidanzato, Francesco Mango. L’ex moglie di Riccardo Fogli dei Pooh è intervenuta da Barbara D’Urso per fare chiarezza sui presunti tradimenti del compagno con la dottoressa Simona Caldarone.

«Non ho niente da nascondere, conosci la mia signorilità» l’esordio di Viola Valentino prima dell’ingresso della Caldarone in studio, per quello che sulla carta doveva essere il confronto definitivo anche l’amante del fidanzato.

La Caldarone parte subito all’attacco: «Vorrei consegnare un premio per la recitazione a Francesco Mango. Tu hai due facce, quella che parla con Viola, la tua faccia pubblica, che dice che è inciampato con me, e quella che parla con me. Ti risulta rotto il nostro legame? Questo teatrino deve finire. Non sei corretto con nessuno, se lo fossi stato non ci ritroveremmo in questa situazione».

Mette in ordine la D’Urso che cerca chiarezza: «Sono qui per supportare Viola, la conosco da anni e non l’ho mai vista così magra. Non voglio dire che sei un cretino, ma se Simona dice che state ancora insieme…».

Francesco Mango, in evidente difficoltà, non riesce ad articolare una difesa adeguata, o comunque non sufficiente per fermare le accuse della Caldarone: «Viola mi hai detto che sono stata scorretta con te perché sono stata con un uomo impegnato. Qui è stato scorretto lui, che è il tuo compagno. Non ti ho puntato una pistola contro Francesco. Le persone non vogliono essere prese in giro, se vuoi trovare la tua serenità cerca di essere corretto, perché non puoi dire che vuoi sposare Viola in diretta televisiva e una settimana dopo chiamarmi e chiedermi lo stesso, in videochiamata. Ho le prove».

Prove che verranno mostrate, per motivi di privacy, più avanti, per una nuova puntata di questo scontro.

In conclusione la situazione non sembra essersi calmata anche se Viola Valentino rimane sempre in sostegno del suo compagno: «L’ho perdonato, sono ancora innamorata di Francesco, ma mi fa piacere che ci sia qualcuno che dice la verità in questa storia», riferendosi alla Caldarone.

Per addolcire la situazione la chiusura arriva con un ricordo dell’ex marito di Viola Valentino: «Non so se Riccardo guarda questo programma, ma ho trovato in una valigia questo libricino del 1968, con tutta la storia dei Pooh. So che gli farebbe piacere riaverlo, volevo restituirglielo».

Sembra ancora lontana invece una resa dei conti definitiva invece nel triangolo sentimentale Valentino-Caldarone-Mango.

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA