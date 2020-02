Vincenzo Mollica, standing ovation a Sanremo: è l'ultimo festival prima della pensione

Standing ovation per Vincenzo Mollica. La platea dell'Ariston tributa un lungo applauso al giornalista, seduto in prima fila, che sta seguendo il suo ultimo Sanremo per il Tg. Mollica doveva andare in pensione il 27 gennaio, ma la Rai gli ha permesso di rimandare di un mese per permettergli di seguire il 70esimo festival e compiere 40 anni di Rai.

LEGGI ANCHE Antonella Clerici, gaffe con Amadeus che bacia i genitori: «Goditeli, finché ci sono»

LEGGI ANCHE Sanremo, Fiorello bacia Tiziano Ferro: «C'è del bacismo». Il cantante: «Scusa Victor»



Amadeus e Fiorello (grande amico del giornalista e artefice di una vera e propria campagna per prolungare la sua permanenza in servizio per questo Sanremo) ne celebrano la lunga carriera lanciando anche un filmato con i saluti di Stefania Sandrelli, Vasco Rossi e Roberto Benigni. Alla fine il grande abbraccio al giornalista di tutto il teatro.

Ultimo aggiornamento: 00:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA