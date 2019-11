Veronica Satti da Caterina Balivo parla di papà Bobby Solo: «Ora siamo uniti». E ringrazia la D'Urso

Veronica Satti ha ritrovato il suo papà Bobby Solo grazie alla televisione. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, l'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato del suo litigio con il papà: «Una cosa veramente banale. Io stavo crescendo. Mi ero sentita poco bene. Volevo la mamma. E quindi papà, che era molto emotivo, si era risentito. Da questo attrito è nata una lite. Non ci siamo visti più per quindici anni».

Poi la pace, grazie a un profondo cambiamento interiore: «Ho abbandonato la rabbia, il livore - ha spiegato Veronica Satti - Dò un consiglio: senza si sta molto meglio. Mia mamma non ha mai parlato male di mio padre. L'ha anche giustificato per non farmi soffrire. Adesso siamo tutti uniti, sereni. Anche i miei nonni». Il merito va però a, la vera artefice della reunion fra padre e figlia: «Mi ha seguito da subito. È la mia madrina. Mi è stata vicina in ogni attimo».

