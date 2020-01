Drupi da Caterina Balivo: «Mia Martini tra le persone più importanti della mia vita»

Dopo oltre 45 anni, Drupi svela nel salotto di Rai1 a Vieni da me che l’ispirazione per la canzone “Piccola e fragile”, indimenticabile successo del 1974, venne da sua moglie Dorina, che allora lavorava con lui come corista. «L’idea è venuta guardandola. Con l’autore di allora volevamo fare una canzone d’amore dedicata a qualcuno, e io dissi: ‘Guarda quella corista lì, così brava, bella e piccolina. Sembra fragile… e tac! È nata la canzone». Un fatto di cui neanche la stessa Dorina era a conoscenza, tanto che quando Caterina Balivo le aveva chiesto se fosse lei la protagonista della canzone “Piccola e fragile” aveva risposto che non lo sapeva.

Tra le persone più importanti della vita di Drupi c’è sicuramente Mia Martini. «Mimì, oltre ad essere il mio grande amore musicale, è stata una grande amica ed è la persona che, involontoriamente, mi ha dato il successo. Io avevo smesso di suonare perchè la vita nei night non faceva più per me. Avevo cominciato a fare l’idraulico e mi piaceva. Un giorno mi ha chiamato un amico e mi ha detto che doveva presentare un pezzo a Mia Martini che l’avrebbe portata a Sanremo e mi chiese di presentare quel pezzo. a lei piacque, ma 15 giorni prima lei decidette di non andare più a Sanremo e così decisero di mandare me con il pezzo Vado via. Arrivai ultimo e poi mi sono specializzato perchè sono arrivato ultimo altre cinque o sei volte», dice.

Di quella canzone, poi, furono vendute milioni di copie dando il via alla lunga carriera di Drupi. Presenza fissa nella vita del cantante è la moglie Dorina, con lui in studio. «Ci siamo conosciuti nel 1973. Lui cercava delle coriste per Vado via e io all’epoca cantavo», ricorda Dorina. «Ma sei tu la protagonista di Piccola e fragile?», chiede Caterina Balivo a Dorina che lascia la parola al marito. «Volevamo scrivere una canzone d’amore e quindi ho visto questa corista piccolina e fragile ed è nata», spiega Drupi. «Piccola e Fragile è poi diventata la colonna sonora di Topazio, una delle soap opera che ha avuto più successo in Italia», aggiunge il cantante.



