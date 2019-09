Caterina Balivo a Vieni da me si commuove per il racconto di Flavio Insinna: «Troppo dolore...»

Vieni da me, Flavio Insinna e Caterina Balivo in lacrime: «C'è troppo dolore...». Oggi, momento commovente durante l'intervista all'artista romano, che da domani torna in onda su Rai1 con L'Eredità. L'attore e la conduttrice si sono commossi, mentre Flavio Insinna raccontava un episodio molto toccante della sua vita.

Alida Chelli, il figlio da Caterina Balivo a Vieni da me: «Mi sono fermato 2 anni per pensare a me»

«Ero in un reparto di oncologia infantile e avevo salutato i bambini - spiega -. Mentre stavo per andarmene, una mamma mi ha fermato e indicando il figlioletto mi ha chiesto 'Perché?'. Non ci sono risposte, io mi faccio tante domande e cerco di aiutare nel mio piccolo. C'è troppo dolore nel mondo...».

Flavio Insinna e Caterina Balivo hanno entrambi gli occhi lucidi. Il pubblico di Vieni da me è commosso.



Ultimo aggiornamento: 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA