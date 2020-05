Vieni da me, gelo in studio tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo. Caterina Balivo reagisce così

Kiko Nalli e Ambra Lombardo, imbarazzo in diretta a Vieni da me. Caterina Balivo: «Mollala...». Oggi, l'hairstylist di Sabaudia è stato ospite nella trasmissione pomeridiana di Rai1 e si è sottoposto alle "domande scottanti" del led.

Durante l'intervista, Caterina Balivo si è collegata in diretta con Ambra Lombardo e Kikò ha commentato: «Non è vero che ci siamo lasciati, non ci vediamo da tre mesi a causa del covid ma stiamo insieme». Poi il momento di imbarazzo. La conduttrice chiede ad Ambra di porre una domanda al fidanzato e lei sorprende tutti: «Kiko tu ti risposerai e avrai dei figli?». L'ex marito di Tina Cipollari ha glissato dicendo: «Mai dire mai, ma io ho già dato...».

A quel punto è calato il gelo in studio. Caterina Balivo, visibilmente imbarazzata, ha commentato: «Ambra queste domande fanno scappare gli uomini. Però Kiko tu devi avere rispetto di una donna che ha voglia di avere una famiglia, se non la vuoi, mollala». Su Twitter arrivano commenti positivi sulla coppia: «Si vede comunque che sono innamorati...».

Ultimo aggiornamento: 17:32

