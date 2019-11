Caterina Balivo, Andrea Pezzi: «Matrimonio con Cristiana Capotondi? Solo se me lo chiede lei»

Andrea Pezzi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il conduttore, fidanzato da più di 10 anni con l'attrice Cristiana Capotondi, ha risposto in maniera sorprendente a una domanda della conduttrice: «Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei». Fu infatti la Capotondi a fare il primo passo con Andrea Pezzi - come raccontato dalla stessa attrice in passato - scrivendogli un bigliettino mentre si trovavano sullo stesso aereo.

Cosa fa oggi @andreapezzi il vj più famoso degli anni novanta?

È venuto a raccontarcelo a #VieniDaMe @caterinabalivo pic.twitter.com/yXkAMd0FQU — Vieni da me (@vienidameRai) 6 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 18:54

