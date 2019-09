Alda D'Eusanio, raffica di parolacce in diretta a Vieni da me. Caterina Balivo reagisce così

Vieni da me , Alda D'Eusanio choc: «Caz***, sei un giovane str***». Caterina Balivo reagisce così. Momento di imbarazzo oggi durante la diretta del programma pomeridiano di Rai1. La conduttrice ha intervistato Alda D'Eusanio, ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Alda D'Eusanio ha raccontato di un'ex collega - di cui non ha fatto il nome - che tempo fa l'avrebbe ferita profondamente: «Io scherzando le dissi di non mangiare le caramelle che le avrebbero fatto male e lei mi rispose 'Io sto bene, lavoro e ho un marito'. In quel periodo io ero appena uscita dal coma, non lavoravo e mio marito era morto». Caterina Balivo, basita, le chiede se ci fosse rimasta e la sua risposta spiazza tutti: «Caz*** caz*** sì».



La conduttrice le chiede di moderare il linguaggio visto l'orario, ma la situazione si ripete. Parlando di una discussione con Nina Moric, Alda D'Eusanio "ci ricasca": «Mi ha detto che sono una donna sola in menopausa. Ma io sono una vecchia simpatica, tu sei un giovane stronz***». A quel punto Caterina Balivo replica: «Siamo in fascia protetta, ci guardano tanti ragazzini». Ma anche salutando, Alda D'Eusanio esclama: «Caz*** caz*** sì». E Caterina Balivo chiosa: «Mi sa che non la rivedrò presto».

