Veronica Maya a Verissimo: «Quando i miei si sono separati mi sono sentita sollevata»

La showgirl e conduttrice televisiva Veronica Maya, 45 anni, al secolo Veronica Russo, è stata ospite per la prima volta a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin, dove ha ripercorso vari capitoli della sua vita, a vent'anni esatti dal suo esordio sul piccolo schermo come conduttrice.

Correva l'anno 2003, infatti, quando insieme a Guido De Angelis prendele redini del programma "Lazialità in Tv", su Teleroma 56, dedicato appunto alla Lazio di cui è sempre stata tifosa.

Veronica Maya resta a seno nudo a Tale e Quale show

L'infanzia

Veronica Maya è nata il 14 luglio 1977 a Parigi, da Raffaele Russo (ristoratore) ed Eleonora Di Maio (regista teatrale).

«Sono stata una bambina cresciuta da genitori giovani, anche un po' inesperti, che mi hanno lasciato crescere in maniera libera. Io mi sentivo di dover ripagare quella fiducia - ha raccontato la showgirl - mi sono sentita molto amata».

Poi però, è arrivata la separazione di Raffaele ed Eleonora, che a scapito di quanto ci si possa aspettare, non è stata tuttavia vissuta in maniera troppo negativa dalla conduttrice: «Ho reagito con maturità - ha detto - Mi sono sentita sollevata quando me lo hanno detto, perché ho capito che era la cosa giusta e sarebbero stati più felici»

L'interruzione di gravidanza

C'è stato un episodio di grossa difficoltà che la conduttrice ha vissuto insieme al compagno Marco Moraci, di professione chirurgo plastico: il 31 dicembre 2011, durante una vacanza in Brasile, Veronica ha subito un'interruzione di gravidanza.

«In quel momento Marco ha saputo muoversi perfettamente e ha capito subito cosa fare e dove portarmi - ha raccontato - quell'episodio ci ha unito tantissimo».

Filippo, il primogenito, sarebbe poi nato il 12 gennaio 2012. Sarebbero poi arrivati due fratelli: Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016.