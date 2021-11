Verissimo, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani per la prima volta in tv insieme: «Pensiamo a un futuro»

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta la dove tutto è cominciato. «È ufficiale - ha detto a Silvia Toffanin l'influencer - Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo. Ci siamo conosciti dopo un periodo di grande esposizione, io dopo il Gf Vip e lui dopo Amici, e quindi di contro siamo molto riservati sulla nostra vita privata. Sono stato io a fare il primo passo, lo avevo visto nel talent di Maria De Filippi. Poi era venuto ospite da te e lasciai un commento sotto il post di Verissimo. Da quel momento gli ho scritto su Instagram e ci siamo visti a Milano. È partita da subito. A me poi piace corteggiare, sono stato molto galante». Emozione e lacrime, come spesso accade di fronte alla Toffanin. «È stata una cosa completamente inaspettata, questa storia d'amore che è nata in un momento totalmente inaspettato della mia vita. Sono molto riservato, ma sono comunque contento di essere qui a parlare della nostra storia d'amore». Anche Staziani fa eco al suo fidanzato. Il nuovo volto di Drag Race Italia dopo tante difficoltà sentimentali ha bisogno di dirlo a tutti: «Sono felicissimo».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Drag Race, al via da gennaio GOSSIP Ex ballerino di Amici si sposa con il fidanzato PERSONE Francesco Oppini rompe il silenzio PERSONE Tommaso Zorzi smette di seguire Oppini su Instagram: il post su... INSTAGRAM «Per quale motivo hai litigato con Tommaso Zorzi?»,... IL POST Tommaso Zorzi, «Gli Europei? Non me ne frega... LA GAFFE Tommaso Zorzi attaccato da Pretelli per una frase sulla... I RUMORS Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti? Serata nello... CANALE 5 Stasera in tv, Isola dei famosi: cosa accadrà nella... SOCIAL Tommaso Zorzi intervista Pago su Temptation Island:... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli litiga con Alex Belli: «Ti tiro...

Verissimo, Zorzi parla di Oppini

Non è potuto mancare un cenno alla sua amicizia interrotta con Francesco Oppini: «Bellissimo ricordo, bellissima pagina, non rinnego nulla ma ad oggi non c’è un rapporto. Non c’è astio, rancore, quotidianità ed è da quest’estate non ci sentiamo. È una chiamata che farò, ma nella vita capitano convivenze intense a cui poi segue un congelamento del rapporto. Rimane però sempre il sorriso quando riaffiora un ricordo»

Emozionato dell’annuncio del fidanzamento anche Tommaso Stanziani: «È stata una cosa inaspettata questa storia d’amore, ma sono molto contento. Ho un bellissimo rapporto con mia madre che mi ha cresciuto, anche dal punto di vista sportivo, e in questo momento è contenta del percorso che sto facendo nella vita e del mio amore. È stata la prima di sapere del mio orientamento sessuale, gliene ho parlato da giovanissimo, a 14 anni e anche grazie ho questo ho trascorso un’adolescenza serena».

Drag Race, al via da gennaio il nuovo programma su Real Time e Discovery + con Tommaso Zorzi

La storia d'amore tra i due

«Avevo un po' paura perché lui era un personaggio conosciuto, mentre io ero appena uscito da Amici. Un po' di ansia c'era. Ma appena l'ho visto, si è subito presentato bene. Mi ha preso lo zaino, mi ha aperto la porta dell'auto. Piccoli gesti». Tommaso Zorzi sorride emozionato e cerca di sviare con un po' di sarcasmo: «Le cartucce te le devi giocare subito, almeno nei primi mesi. A me piace corteggiare. In estate, siamo stati insieme due mesi. Non abbiamo mai litigato. Stiamo insieme da 6 mesi, il 7 maggio è il nostro anniversario»

Sette anni di differenza 26 anni Zorzi e 19 anni Stanzani, hanno raccontato tra le altre cose che che durante i primi incontri, l'ex gieffino ha aiutato il ballerino a preparare la maturità: «Lo interrogavo, mi sentivo una milf, però è stato divertente».

Il momento emozionante

La situazione era ancora getsibile fino a quando la conduttrice ha mostrato ai ragazzi un video con le loro immagini più belle e qui le lacrime sono scese a profusione, ma d'altronde i kleenex sono lì pronti all'uso. L'influencer ha provato come sempre ad uscirne con ironia: «Tutto quello che odiavo vedere negli altri, poi lo sono diventato. Avevo questa repulsione per le coppie mielose e poi alla fine ti ci ritrovi dentro, che devi fare». Quindi ha chiarito di reputare questa relazione molto seria: «Parliamo di futuro, ci piace. Ci piacerebbe una soluzione tipo campagna, ma siamo ancora troppo giovani per andare a vivere in campagna».