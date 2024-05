Verissimo, dai finalisti di Amici a ​Manila Nazzaro e Stefano Oradei: tutti gli ospiti del weekend

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi, sabato 18 maggio, e di domani, domenica 19. Tra questi, i sei finalisti di "Amici" - Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit -, Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller e i neo sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Gli ospiti di sabato

Nella giornata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà in studio per un'intensa intervista il cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso.

Spazio poi ai sei finalisti di "Amici", che proprio stasera si affronteranno nel gran finale di stagione. Nello studio di "Verissimo" arriveranno quindi Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit, pronti a raccontarsi prima della finalissima. Interverranno poi Daniele Bossari, in libreria con "Cristallo" e Juliana Moreira, accompagnata dai figli Lua e Sol. Infine, la storia d’amore nata a "Uomini e Donne" tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in studio con i loro bimbi: Ethan e Achille.

Gli ospiti di domenica

Nella puntata di domenica, Silvia Toffanin accoglierà a "Verissimo" Orietta Berti, tra i giudici di "Io Canto Family" e fuori ora con la nuova hit per l’estate, cantata con Fiorello, dal titolo "Una vespa in due". Spazio poi a BigMama e al suo esordio letterario con il nuovo libro "Cento Occhi". Arriveranno poi Veronica Peparini e Andreas Muller, in studio con le gemelline appena nate, Penelope e Ginevra, e con Olivia e Daniele, figli di Veronica. Poi il racconto di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro matrimonio, celebrato il 13 maggio. Infine, per tutti gli appassionati di Terra amara, sarà ospite Ümit Beste Kargin, l’attrice che interpreta nella serie il personaggio di Zeynep.

