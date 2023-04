Verissimo, ospiti e anticipazioni del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin

Aria di week-end e quindi tempo di Verissimo. Anche per questi sabato e domenica il salotto di Mediaset apre le porte a tantissimi ospiti e ai loro emozionanti vissuti. Silvia Toffanin da perfetta padrona di casa racconterà le storie dei suoi protagonisti a partire dalle 16.30 su Canale 5 (sia sabato che domenica). Ma vediamo quindi insieme chi sono gli ospiti di questo fine settimana.

Martina Stella a Verissimo. Dal servizio di Playboy alla storia con Lapo Elkann. La vita privata, il marito e i figli: cosa fa oggi l'attrice?

Verissimo, gli ospiti di domenica 23 aprile

Sarano tanti gli ospiti anche di domani, domenica 23 aprile alle 16.30 su Canale 5. Roberto Bolle il celebre ballerino italiano si soffermerà sulla sua straordinaria carriera, raccontando aneddoti e momenti salienti vissuti sul palcoscenico. Sonia Bruganelli e Adele Bonolis: madre e figlia, per la prima volta insieme in un'intervista, condivideranno con il pubblico il loro legame e le sfide quotidiane che affrontano in famiglia. Romina Power e Yari Carrisi Power: un altro emozionante incontro madre-figlio, in cui Romina e Yari si racconteranno a cuore aperto, condividendo con il pubblico momenti di vita personale e professionale. I Pooh: la storica band italiana, composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, ripercorrerà la propria carriera, condividendo con il pubblico ricordi, aneddoti e tante emozioni. Insomma il menù di Verissimo di questo fine settimana è davvero ricco di proposte, dall'antipasto al dolce ce ne è per tutti i palati.