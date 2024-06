Verissimo Storie, anticipazioni oggi 9 giugno. Ilary Blasi e il racconto su Iovino: «Mi fece rivelazioni sul passato di Francesco, lo ringrazierò sempre»

Nella puntata di domenica 9 giugno, Verissimo Storie promette di regalare emozioni intense. Il programma ripropone le interviste più toccanti dell'anno, tra queste spicca sicuramente quella di Ilary Blasi che per la prima volta raccontò della separazione da Francesco Totti e della presunta relazione con Cristiano Iovino.

Ilary Blasi, Totti e Iovino

L’attesa intervista di Ilary Blasi, in cui commenta la sua situazione personale con l’ex marito Francesco Totti, e gli scoop riguardo la sua presunta relazione con Cristiano Iovino: "Lui ha parlato di frequentazione intima ma io rispondo così: c’è una causa in corso e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo, per me le relazioni intime sono diverse. […] Comunque io voglio dire che Cristiano lo ringrazierò sempre perché, a settembre 2022, dopo il nostro annuncio di separazione, venne a un locale a Milano alla festa di compleanno della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente". Poi ha promesso che la porta di casa per Totti, in qualità di padre dei suoi figli, resterà sempre aperta: "Lo aspettiamo a cena". Ma al tempo stesso, non ha risparmiato una frecciata al suo ex. Quando la Toffanin le ha chiesto se pensa che l’ex marito leggerà il suo libro (intitolato "Che stupida"), l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi ha risposto a sua volta con una domanda velenosa: "Francesco che legge un libro?"

Le cugine Celentano

Altri momenti molto attesi sono sicuramente le dichiarazioni delle cugine Celentano: Alessandra e Rosita, impegnate a confrontarsi su temi come l’amore, quando Rosita sostiene che tutti abbiamo avuto le corna, ma Alessandra ribatte che lei è stata sola per talmente tanto tempo che nel suo caso è piuttosto improbabile. Rosita ha fatto anche un appunto ad Alessandra sulle critiche mosse durante Amici, e la giudice risponde: "Io parlo sempre di danza, tutto quello che dico è sempre riferito alla danza, non è mai un’offesa o un giudizio sulla persona.

La famiglia di Romina Power

Solo che visto da fuori sembra qualcosa di terrificante, invece, per chi capisce, non è così".

Non mancheranno anche altre interviste di gruppo, come quella a Romina Power, accompagnata dai suoi figli Romina Carrisi e Yari Carrisi. I tre hanno ricordato tanti momenti importanti della loro vita insieme, riflettendo anche sull’importanza che rappresentano alcuni membri della loro famiglia nella loro vita.

Parlando di famiglia spicca anche l’esperienza di Christian De Sica in qualità di nonno, quando racconta a Silvia di essere molto felice di questa nuova esperienza di vita. Ma sempre con un occhio al passato, ricordando: "Da ragazzino facevo i compiti a casa di Carlo Verdone e intanto facevo la corte alla sorella, ora mia moglie".