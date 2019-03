Alessio Boni a Verissimo confessa: «Ho ricevuto delle avances da un produttore»

Alessio Boni, ospite a Verissimo racconta la sua lunga carriera, spiegando il lungo percorso che ha fatto per arrivare a fare l'attore. Da ragazzo ha viaggiato molto, ha imparato dai genitori ad essere un lavoratore e racconta di come abbia fatto vari mestieri per guadagnarsi da vivere, come il piastrellista, il baby sitter e anche i fotoromanzi.

L'illuminazione è arrivata quando è andaro con un suo amico a teatro e ha capito che quello sarebbe stato il suo mondo. Silvia Toffanin, parlando dei vari provini fatti, accenna a un brutto episodio che lo ha visto come protagonista a Roma e Boni prosegue: «Un produttore, che tra l'altro mi aveva anche presentato la moglie e i figli, mi ha fatto capire che voleva altro, mi ha fatto un'avance». L'attore ricorda l'esperienza come una delle più sgradevoli della sua vita e spiega: «Gli ho detto che non ce la facevo e sono andato via». Specifica che il suo non era certo un gesto omofobo e chiarisce, «Per me in certe cose deve esserci amore, va benissimo con chiunque sia, con uomini, donne, ma deve esserci amore, non avrei mai ceduto a fare qualcosa del genere per lavoro».



Alessio Boni confessa poi di essere innamorato e di avere accanto una donna nella vita che lo rende felice, poi ammette: «Ho 50 anni e da qualche tempo accarezzo l'idea di poter diventare papà, onestamente sarei felice di esserlo». Quando Silvia Toffanin gli chiede cosa preferirebbe, aggiungendo che ha saputo di una femminuccia, lui smentisce: «Non ho una preferenza, questa cosa della femminuccia viene dalla mia famigia, perché ci sono stati sempre maschi, quindi magari ora c'è il desiderio di avere una bambina».

Ultimo aggiornamento: 18:57

