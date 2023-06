Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti del 10 e 11 giugno: da Melissa Satta a Gianni Sperti le interviste di Silvia Toffanin

Torna il consueto appuntamento del weekend con Verissimo, sabato 10 giugno e domenica 11 giugno, Verissimo. Il rotocalco televisivo di Silvia Toffanin ha chiuso i battenti da qualche settimana, ma ora Mediaset ripropone le interviste che hanno più emozionato in questa stagione 2022-2023 per non lasciare i telespettatori fedelissimi orfani del loro programma preferito del weekend. Va in onda così Verissimo, le storie. Come sempre l’appuntamento è dalle 16.30 su Canale 5.

Verissimo, le storie: gli ospiti

Tra gli ospiti in studio vedremo Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, e Ignazio Moser dopodiché ci sarà Melike İpek Yalova, per rivivere la storia di una delle protagoniste di Terra Amara, la popolarissima fiction mandata in onda sempre da Mediaset. E ancora. Ospite a Verissimo anche Melissa Satta insieme a Maddox Prince Boateng.

Domenica 11 giugno

Dopo questa prima carrellata di "Best Of" con le storie più belle di alcuni degli ospiti che sono passati quest'anno nel salotto di Silvia Toffanin, domenica 11 giugno 2023 ne arriveranno altri.

Sarà il momento di rivedere la lunga intervista a Belen Rodriguez, in cui la showgirl argentina si racconterà a cuore aperto e parlerà anche della sua attuale vita sentimentale e del suo rapporto con Stefano De Martino. Un'altra attesissima intervista è quella a Gianni Sperti, l'ormai famosissimo opinionista di Uomini e Donne, che ci racconterà qualcosa di più sulla sua vita ed esperienza nel dating show.