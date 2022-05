Vera Gemma, la confessione choc sul padre Giuliano: «Mia madre lo tradì con Marlon Brando»

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno si siede Vera Gemma. La figlia di Giuliano Gemma si racconta senza filtri ripercorrendo tutta la sua vita di fronte ai telespettatori di Rai 2. L'ex attrice famosa anche nei reality (tra Pechino Express e L'Isola dei Famosi memorabili le sue partecipazioni) , è orfana di entrambi i genitori. La mamma Natalia Roberti morì nel 1995, quando Vera Gemma aveva appena 25 anni, lasciandole un vuoto enorme nel cuore. Le due erano amiche e confidenti. Nel 2013 vera perse anche il papà a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nei pressi della Capitale. Quando morì, 9 anni fa, l'attore aveva 75 anni, rimase coinvolto in uno scontro frontale mentre si trovava a bordo della sua auto a Cerveteri. Una volta giunti i soccorsi stradali, l’attore era stato trovato in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Civitavecchia, dove però lo stesso non arrivò mai in vita. Giuliano Gemma morì in ambulanza. Un dolore che ha lacerato Vera, che all'epoca aveva 43 anni.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Vera Gemma ha parlato dei suoi genitori raccontando un retroscena incredibile. «Mia madre ha avuto un flirt con Marlon Brando. Un giorno i miei genitori litigarono e lei accusò mio padre di darsi da fare con le attrici e disse: ‘Io ti ho tradito solo una volta ma con Marlon Brando’. Io rimasi scioccata, volevo sapere tutto!». Ecco quindi che escono gli altarini, Giuliano Gemma fu tradito. «Lei non ha mai voluto dare seguito al flirt perché era già sposata», ha aggiunto Vera Gemma, rivelando un altro siparietto familiare molto divertente: «Ogni volta che c’era un film con Marlon Brando mio padre si innervosiva un po’. Io e mia sorella ci mettevamo il carico dicendo: ‘Che bravo Marlon Brando’»

La vita privata di Gemma

Dopo il primo matrimonio con Jamil, un ex campione di kung-fu, Vera Gemma ha sposato Hanry Harris a Las Vegas. Con Hanry, l’amore è stato importante e ha portato alla nascita di colui che è l’uomo più importante della vita di Gemma ovvero il figlio Maximus. Un amore che, però, non è durato nel tempo, ma nonostante tutto, la Gemma non si è mai pentita di essersi sposata. Durante l'esperienza all'Isola dei Famosi del 2021 ha rivelato di essere fidanzata con Jeda, un giovane ragazzo che si occupa di musica. «È molto più maturo dei suoi 22 anni. Per me l’età è solo un fatto anagrafico, ci sono sessantenni che sono degli immaturi, come anche ventenni con i quali non potrei nemmeno parlare. Con lui mi sento io la piccola della coppia», ha detto.