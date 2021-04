Vera Gemma, a Domenica Live parla la sorella: «Ecco chi è Jeda, il suo fidanzato di 20 anni più giovane»

Il caso Vera Gemma smuove gli animi del salotto di Domenica Live, nella prima edizione estesa del programma pomeridiano di Barbara D'Urso. Si inizia con il fidanzato, Jeda, di più di vent'anni più giovane di lei, che ha recentemente raccontato come è nata la loro storia d'amore: «Un'esperienza di vita stare con una donna più grande, sono orgoglioso di stare con una donna come lei, anche se mia madre non è d'accordo, mio padre si. Ci siamo conosciuti via social, le ho scritto molto e mi ha conquistato il suo racconto di vita e la persona che è».

Il commento della sorella di Vera, Giuliana Gemma: «Mi piace molto come ragazzo, ma una cosa volevo dirla, i suoi genitori sono d'accordo, anzi mi ha detto che la mamma tifa Vera e manda messaggi di incoraggiamento per Vera all'Isola dei Famosi». Sulle speculazioni riguardo la ricerca di un riflettore da parte del ragazzo Giuliana risponde così: «Jeda è talmente giovane che non ha visto neanche i film di mio padre, non stanno insieme per questo motivo».

