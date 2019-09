​​Ascolti, debutto flop per Simona Ventura: 4%

Esordio flop per Simona Ventura e la sua Domenica Ventura, ferma soltanto al 4% di share (3.98% per la precisione, con 462 mila spettatori). E pensare che l'anno scorso Mezzogiorno in Famiglia di Massimiliano Ossini, il programma poi sostituito da quello della Ventura, al debutto raccolse 974 mila spettatori.

Il commissario Montalbano si conferma il «re» degli ascolti. Il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, vince il prime time con la replica dell'episodio «Tocco d'artista» seguito, ieri sera su Rai1, da 4 milioni 365mila spettatori pari al 21.75% di share. Su Canale 5 il debutto stagionale di Live Non è la D'Urso ha raccolto 1 milione 555mila spettatori pari all'11.08% di share.

Nell'access prime time, Techetechetè, dedicato interamente a Fiorello, su Rai1 è stato scelto da 4 milioni 193mila spettatori con il 20% di share, mentre Paperissima Sprint su Canale ha avuto 2 milioni 679mila spettatori con il 12.73% di share. Su La7 Propaganda Like ha raccolto 602mila spettatori con il 2.88% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 1 milione 180mila spettatori con il 5.88% di share nella prima parte e 1 milione 341mila spettatori con il 6.3% di share nella seconda parte.

A livello generale, le reti Rai hanno vinto in prima serata con 7 milioni 738mila spettatori (36.74% di share) contro i 6 milioni 173mila e il 29.31% di Mediaset e nell'intera giornata con 3 milioni 455mila spettatori e il 35.47% di share contro i 2 milioni 684mila spettatori e il 27.55% per l'azienda di Cologno Monzese, che però è avanti in seconda serata con 3 milioni 243mila spettatori e il 32.37% (3 milioni 190mila spettatori e il 31.84% per Viale Mazzini).

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 4 milioni 159mila telespettatori pari al 22.3% di share; il Tg5 è stato visto da 3 milioni 223mila (17.04%) e il TgLa7 da 1 milione 43mila spettatori (5.53%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film The Great Wall che ha raccolto 1 milione 475mila spettatori con il 7.19% di share, mentre su Rai2 l'appuntamento con la serie americana Hawaii Five-0 ha avuto 1 milione 239mila spettatori con il 5.72% di share nel primo episodio e 1 milione 86mila spettatori e il 5.42% nel secondo. Su Rete4 Unknown - Senza Identità è stato scelto da 911mila spettatori con il 4.88% di share, mentre su Rai3 Genova ore 11.36, docufilm sul crollo del Ponte Morandi, ha interessato 716mila spettatori con il 3.51% di share. La7 Atlantide Files, con il film Pearl Harbour, ha intercettato 491mila spettatori con il 3.24% di share.

Nella domenica di esordi, la Rai segnala poi «Grazie dei fiori» di Pino Strabioli, alle 20.30 su Rai3, seguita da 694mila spettatori con il 3.3 %di share. Il primo appuntamento della stagione con Domenica In, condotto su Rai1 da Mara Venier, è stato premiato da ascolti che hanno superato i 2,5 milioni di spettatori e raggiunto il 19% share: in particolare la prima parte ha realizzato 2 milioni 742mila spettatori (18.7%), mentre la seconda 2 milioni 367mila spettatori (19.5% di share).

Da segnalare sempre su Rai1 Linea Verde che ha realizzato 2 milioni 625mila spettatori e il 19.6% di share e alle 9.40 la nuova edizione di «Paesi che vai» con 1 milione 249mila spettatori. Giornata di esordi anche per Rai2: il nuovo show di Simona Ventura, come detto, in onda alle 12 è stato visto da 462mila spettatori con il 4% di share, preceduto dalla nuova edizione del programma dedicato alle eccellenza della cucina italiana «In viaggio con Marcello», con Marcello Masi, visto da 371mila spettatori pari al 4.4% di share.

Alle 17.10 altro debutto con A tutta rete, condotto da Marco Lollobrigida, che ha segnato 378mila e il 3.3% share. La nuova edizione di 90° minuto con al timone Enrico Varriale e Simona Rolandi ha realizzato 930mila spettatori e il 6.2%. La Domenica Sportiva ha avuto 979mila spettatori l'8.4% di share e subito dopo, L'altra DS ha segnato 272mila spettatori e il 4.6% di share.

