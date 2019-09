Vanessa Incontrada, curvy senza paura: «Seno e cosce importanti? Le mostro»

La rivolta delle curvy. A guidarla Vanessa Incontrada che, proprio pensando alle donne sopra la taglia 44, ha disegnato una collezione di abiti per Elena Mirò. Le critiche sui social non le fanno paura, anzi, la conduttrice spagnola rilancia: «Le curvy non vogliono più nascondersi - ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera - Se ho seno e cosce importanti, le mostro: o vi piaccio altrimenti pace».

Parlando della collezione disegnata per Elena Mirò, Vanessa Incontrada ha spiegato: «Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano». La sua missione da stilista è chiara: «Abbiamo osato con i tessuti per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica. Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell'estate».

