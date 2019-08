Addio a Valerie Harper, diva della sit-com “Mary Tyler Moore”

L’attrice statunitense Valerie Harper, nota per il ruolo di Rhoda Morgenstern nella sitcom Mary Tyler Moore e nello spin-off Rhoda, tra le più amate protagoniste di serie tv degli anni ‘70, è morta dopo una lunga battaglia contro il tumore ieri a Los Angeles. Aveva 80 anni. Harper aveva collezionato quattro Emmy Award e un Golden Globe per la sua brillante interpretazione in The Mary Tyler Moore Show. Cristina Cacciotti, la figlia di Harper, ha scritto su Twitter che suo padre Tony ha chiesto di condividere questa dichiarazione: «La mia bella e premurosa moglie è deceduta dopo anni di lotta contro il cancro. Non sarà mai e poi mai dimenticata. Riposa in pace, mia Valeria». Il produttore televisivo Tony Cacciotti e Valerie Harper erano sposati dal 1987. In precedenza l’attrice era stata sposata con l’attore Richard Schaal, da cui aveva divorziato nel 1978. © RIPRODUZIONE RISERVATA