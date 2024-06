Urban Green, da domani su Rai 2 il nuovo programma sulla sostenibilità urbana con Carolina Rey e Mario Acampa

Si parte il 2 giugno alle 14, direzione: futuro, per il nuovo programma domenicale di Rai Due, “Urban Green”, un nuovo format televisivo condotto da Carolina Rey e Mario Acampa, prodotto da Etra Srl da un’idea di Gianluigi Polisena.

Il programma

Quattro puntate, quattro racconti di sostenibilità urbana che ci presentano sfide e opportunità dell’urbanizzazione e delle città del futuro: partendo da Mantova per visitare Treviso, Trento e Pordenone. Tutte le domeniche del mese di giugno Rey e Acampa si cimenteranno, come due moderni esploratori, alla ricerca di un futuro sempre più a misura d’uomo, in cui il progresso possa conciliarsi con il rispetto del pianeta che ci ospita.

A bordo di un’auto elettrica, come una novella nave Argo, i due conduttori partiranno per conquistare questo immaginario vello d’oro: non incontreranno la Colchide, bensì quattro città italiane posizionatesi nei primi quattro posti della classifica nel rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente per il 2023, che vede Trento al primo posto.

Con l’aiuto di esperti, artisti, atleti, youtuber e designer, tra cui Leo Gassmann, Maninni, la cantante e attrice Kaze; e ancora il campione olimpionico di canottaggio, Marco di Costanzo; lo YouTuber esperto di elettrificazione, Matteo Valenza; il ciclista del giro d’Italia GIRO E (la sezione dedicata all’elettrico) Amedeo Tabini e il pluripremiato car-designer Massimo Biancone.

Insieme a loro Carolina e Mario scopriranno che il futuro, in molte delle città italiane, è già arrivato. Aziende all’avanguardia nell’ambito delle energie rinnovabili, dello smaltimento e riutilizzo dei rifiuti, della mobilità sostenibile, dell’agricoltura e viticoltura integrate con l’ambiente saranno la prova che il nostro presente contiene già i germi di un futuro possibile e sostenibile.