Uomini e donne, imbarazzo in studio: la frase gela il pubblico

«Lui vuole una sc...amica, io un fidanzato». Durante il trono over di Uomini e donne i toni sono piuttosto caldi. Protagonista della vicenda il pugliese Riccardo, che reduce dalla relazione con Ida e da Temptation Island oltre che da varie edizioni del programma pomeridiano della De Filippi, decide di continuare a cercare la sua anima gemella ancora su Canale 5. Dopo un ballo, Roberta fa capire di essere innamorata di Riccardo, ma «lui dice di non volere una storia seria». All’incalzare delle domande da parte degli altri partecipanti, Roberta non si trattiene e ammette in maniera per niente velata le intenzioni del suo “partner”. La questione si risolve con un bip, una risata fragorosa dello studio e il salvataggio in corner della De Filippi: «Diciamo che vuole un’amica un po’ affettuosa».

