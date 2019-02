Come una favola a mezzanotte, la scelta di Uomini e Donne

A mezzanotte in punto Lorenzo Riccardi farà la sua scelta. Uomini e donne versione favola: il programma di Maria De Filippi, infatti, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, fa il salto in prima serata in occasione delle scelte dei tronisti. Dopo il no di venerdì scorso a Teresa Langella, che come una vera principessa ha atteso invano il suo principe (Andrea Dal Corso) al castello, questa sera è la volta di Lorenzo.

Il primo Cenerentolo d’Italia attenderà al party stellare curato da Valeria Marini, la fortunata (che ha il beneficio del no): una tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. La “scelta” è ardua: una bionda, 28 anni, di Latina che lavora nel negozio di famiglia, l’altra mora 23 anni e modella.

Il percorso di Lorenzo a Uomini e donne è stato uno dei più seguiti e turbolenti di questa sessione: litigi, carezze, baci e saluti (sono sempre tornate in studio entrambe). Qualcuno diceva che l’attesa è più bella della festa, ebbene Maria de Filippi ha pensato proprio a tutto, anche all’intrattenimento. Durante la prima parte della serata vedremo i tre trascorrere del tempo insieme nella villa adiacente il castello. Non tutti insieme si intende, ma quasi: la redazione, infatti, darà la possibilità ad entrambe le corteggiatrici di vedere cosa fa Lorenzo con l’altra attraverso un apposito monitor nella propria stanza.

Tutte e due si prepareranno al ballo, e il tronista farà tesoro del supporto morale di Gemma Galgani e di quello fashion di Giulia De Lellis. Al ballo ci saranno tutte le coppie di Uomini e donne delle scorse edizioni, da Sossio Aruta e Ursula a Elga e Diego, con la partecipazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dagli applausi del pubblico in studio la bilancia sembra pendere dalla parte di Claudia e i numeri social lo confermano. Con l’avvicinarsi della scelta il profilo instagram della Dionigi è esploso, 456 mila follower, che non perdono occasione per sostenerla: “sei la nostra regina”, “non mollare”. Giulia si difende con 148 mila seguaci e centinaia di commenti positivi: “Bella come il sole”. Mentre sui c’è il coprifuoco, al castello tutto è pronto per la favola di Lorenzo: c'era una volta...

