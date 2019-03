Uomini e donne: Giulia nuova tronista, Lorenzo e Claudia è amore

È il primo venerdì sera senza Uomini e donne: le scelte sono esaurite e nel salotto di Maria De Filippi è tempo di resoconti. Durante il trono Classico, fanno irruzione in studio volti già noti al pubblico pomeridiano di canale 5. Giulia Cavagnà, ad esempio, la non scelta di Lorenzo Riccardi, entra in studio triste per come sono andate le cose in villa qualche settimana fa (anche se a giudicare dalla reazione a caldo sembrava tutt’altro che dispiaciuta della scelta del tronista).

Dopo i convenevoli, Maria le propone di essere la nuova tronista e scoppia in lacrime, accettando ovviamente il trono. Intanto fanno irruzione Lorenzo Riccardi e la sua fidanzata Claudia Dionigi, amatissimi dal pubblico in studio, ma anche da quello virtuale (in una settimana di vita da fidanzati hanno quadruplicato i proprio sostenitori, su Instagram contano 1 milione di followers a testa).

Ma Maria De Filippi, per sopperire all’assenza dell’amattissima puntata serale, regala ai proprio telespettatori qualche pillola della “osannata” coppia di Uomini e donne: “Il Cobra” prima versione opinionista fa apprezzamenti sulle corteggiatrici di Andrea: «Federica è proprio bona, Claudia lo sa che il sesso è una cosa, i sentimenti un’altra…», scatenando le risate del pubblico e anche della fidanzata, che ammette “sono debilitata dopo una settimana con lui”. La puntata termina con i due neo fidanzati tra baci e parole dolci, Lorenzo si scioglie e ammette: «Ho trovato l’Amore finalmente».