Uomini e Donne, la corteggiatrice Noel accusa Armando: «Sei uno stalker»

"Io chiudo la frequentazione con Noel" La scelta di Armando sarà definitiva? #uominiedonne pic.twitter.com/0bRaV6N4qR — Uomini e Donne (@uominiedonne) 18 dicembre 2018

Ancora una lite a Uomini e Donne. E stavolta volano accuse pesanti. Protagonisti le dame e i cavalieri del trono over, in particolare il triangolo Sossio – Ursula – Armando, ma ale centro della discussione si inserisce la corteggiatrice Noel, che accusa Armando di essere uno stalker.Noel, sentendo parlare di rispetto, prende la parola e dice che Armando non ne ha verso di lei, dal momento che la sommerge di attenzioni (chiamate, videochiamate, messaggi) soprattutto quando la donna è impossibilitata a rispondere nell’immediato. “Sei uno stalker” gli dice, pronunciando parole piuttosto dure e affermando di sentirsi controllata dal cavaliere. Un attacco che l’uomo non gradisce per niente e così decide, infuriato, di lasciare lo studio.