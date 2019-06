Uomini e Donne, ex corteggiatore Fabiano Vitucci morto in incidente in moto: la Go Pro filma tutto

È morto Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il giovane, che lavorava come modello, si è spento a 29 anni a causa di un incidente stradale in moto a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove viveva insieme alla sua fidanzata. L'intero incidente è stato filmato dalla Go Pro che portava sul casco che ha permesso di ricostruire per intero la dinamica.

Fabiano Vitucci, chi era l'ex corteggiatore di Uomini e Donne

Fabiano avrebbe sorpassato due auto di seguito, un sorpasso molto lungo durante il quale è sopraggiunta un'altra vettura dalla corsia opposta. L'ex corteggiatore non sarebbe riuscito a rientrare e nella manovra è scivolato e finito sotto un furgone che arrivava dal senso opposto. Il 29enne aveva partecipato due volte a Uomini e Donne, sempre come corteggiatore: nel 2011, come corteggiatore di Giorgia Lucini e poi nel 2015 con Valentina Dallari.

Finalmente aveva trovato l'amore con la nuova compagna, lontano dalle telecamere e da qualche mese si era trasferito da Prato per lei.

