Uomini e Donne, Manuel Galiano sorpreso con una moretta. Nuovo amore?

Mani intrecciate e sguardi dolci. Manuel Galiano sembrerebbe aver dimenticato del tutto la ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia e, durante la sua vacanza a San Teodoro (Sardegna) con gli amici, avrebbe conosciuto un'altra ragazza.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato pizzicato in atteggiamenti affettuosi con una mora sconosciuta, come ha riportato il sito GossipeTv. Sul web è comparso un video di Galiano dove si vede chiaramente che tra i due sta nascendo qualcosa di tenero. Per ora queste rimangono solo ipotesi e indiscrezioni. Non c'è stata nessuna conferma nè risposta da parte di Manuel. Che sia soltanto un’amicizia molto stretta? Le fan più accanite del 27enne savonese sperano che sia così, perchè aspettano di vederlo salire sul trono più ambito d'Italia a settembre.

Nel frattempo anche Giulia Cavaglia cerca di distrarsi in qualche modo. Gli scorsi giorni si è vociferato riguardo un presunto flirt con un ragazzo incontrato in vacanza a Mykonos, in Grecia. Chissà che la bella torinese non abbia nuovamente incontrato l'amore!

