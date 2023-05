Uomini e Donne, Luca Daffré ha fatto la sua scelta: ecco quando andrà in onda. Gli spoiler

Torna oggi Uomini e Donne. Dalle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daiting show condotto da Maria De Filippi. Ieri sono avvenute le registrazioni delle nuove messe in onda e ora trapelano già le prime indiscrezioni. È di pochissimo tempo fa la notizia che il tronista Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e sulla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, nella puntata registrata ieri, 8 maggio il ragazzo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha scelto la sua compagna tra Alessandra, Camilla e Alice.

Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto

Luca Daffrè ha scelto Alessandra, che ha detto sì. Dalle indiscrezioni che circolano in rete si legge che Alessandra è stata l'unica a raggiungere lo studio, Camilla e Alice sono rimaste fuori. Nonostante questo la scelta è stata fatta con tanto di sedie rosse e petali. La ragazza è entrata in studio e, dopo che Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori la loro ultima esterna, Luca le ha comunicato che è lei la sua scelta. Alessandra ha subito detto di sì e, sotto una pioggia di petali di rose, c' è stato il primo bacio ufficiale tra i due.

Quando va in onda la scelta

Ma quando andrà in onda la scelta? La registrazione con ogni probabilità andrà in onda nella giornata di domani, mercoledì 10 maggio 2023. La chiusura definitiva del programma, invece, è prevista per venerdì 12 maggio 2023.