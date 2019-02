Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Non cerca l'amore»

“I miei sette mesi con Gemma sono stati all'insegna della coerenza e della fedeltà, Quello che è successo dopo mi ha profondamente sorpreso proprio perché non ho nulla di cui sentirmi in colpa”, Giorgio Manetti, ora di nuovo felicemente fidanzato, torna sulla sua love story con Gemma Galgani: “Mi ha accusato di non averla amata. Il pubblico in studio applaudiva lei e contestava me. Peccato che, quando rivolgendomi a loro ho chiesto come avrebbero definito l’amore, nessuno abbia saputo dare una definizione esaustiva”.

Gemma Galgani, su Wikipedia il suo profilo associato a una suora del 1800: ironia social

Gemma è ancora in tv e lui non è convinto che sia in cerca dell’amore: “Difficile capire cosa stia facendo e se ci sia una strategia dietro i suoi atteggiamenti, credo comunque di no. Non ci vediamo né ci sentiamo, Sono certo, però, che se ci incontrassimo per bere un caffè assieme chiacchiereremmo in tranquillità. E una donna intelligente ma, dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione, come fai, a dire al pubblico, specie alla nostra età, che stai ancora cercando. L’amore? L'amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa”.



Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA