Uomini e donne, Beatrice Valli in ospedale: «Sto molto male, preferisco non dire cosa ho»

Beatrice Valli ricoverata in ospedale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova in ospedale da sabato a causa di un problema che non ha voluto rivelare ai suoi fan. A spiegare cosa stava succedendo è stata lei stessa con diverse Instagram Stories fatte dopo che i fan avevano manifestato la loro preoccupazione.

Uomini e Donne, trono classico: Andrea le perde tutte

Nella notte di sabato Beatrice ha accusato forti dolori al basso ventre che l'hanno costretta a chiamare un'ambulanza. In ospedale i medici hanno stabilito per un ricovero: «Mi hanno ricoverata per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò», ha spiegato, «Dovrò stare qui qualche giorno, starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica, in vena. Sarà un po' dura». La ex corteggiatrice ammette però di essere tranquilla, sa che i suoi bambini stanno con il compagno e sono in buone mani: «So che con lui posso stare tranqulla. I bimbi mi vengono a trovare, prima e dopo scuola».



Poi chiarisce: «Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me». Assicura però che non sparirà dai social ma che continuerà a postare e a tenersi in contatto con i suoi follower.

Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA