Uomini e donne, Valentina Galli e la scelta di Luigi: «Si è spaventato, ha visto in Irene un porto sicuro»

Ultimo aggiornamento: 19:06

“Sto bene e nonostante l’epilogo mi sento soddisfatta del mio percorso. Dopo aver capito che tipo di persona avevo di fronte, ora sono tranquilla così”,, corteggiatrice di “” torna a parlare dopo che il tronista Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano al suo posto.Luigi doveva scegliere lei: “Io e Luigi sappiamo cosa abbiamo vissuto nella villa. Lui stesso ha detto che in quel momento era la sua scelta, confermandolo anche al suo amico Giordano. A cinque minuto dalla fine, però, si è ricordato di provare dei sentimenti per un’altra persona. Visto come si è comportato, penso che abbia preso in giro me o Irene. La sua incoerenza è palese. Ritengo che si sia spaventato: credeva che io fossi un “no” e, volendo vivere la favola, ha visto in Irene un porto sicuro”.Non crede al futuro della relazione fra Luigi e Irene: “Penso che Luigi non sia stato sincero la prima persona che ha preso in giro è se stesso, al posto di Irene, non mi accontenterei mai di un rapporto tiepido con un uomo che ricorda di provare dei sentimenti verso di me all'ultimo secondo. I sentimenti sono certezze e non ti fanno avere delle curiosità o provare attrazione per un'altra persona. Spero davvero che entrambi possano trovare la loro felicità, ma non so con quali presupposti possano farlo insieme e iniziare la loro relazione”.