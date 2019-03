Uomini e Donne, trono classico: Andrea le perde tutte

«Ho bisogno di pepe nel sedere…». Andrea si è pentito della frase sparata con orgoglio nell’ultima puntanta di Uomini e Donne. Un pentimento chiaro negli occhi quando le tre corteggiatrici, Natalia, Klaudia e Muriel, hanno abbandonato lo studio lasciando il tronista solo e attonito. Prima delle tre anche Federica aveva fatto una scelta forte: «Basta, me ne vado ho deciso di eleminarmi». Poker servito. Andrea, il “serial killer del bacio”, ha provato a rincorrere prima Natalia e poi, perso tra i corridoi degli studi Mediaset, ha tentato di fermare Klaudia e Muriel.

Le ragazze, di fronte a Maria De Filippi e a Tina Cipollari, contestano al modello pugliese la troppa facilità nel cadere in tentazione. Quando la tentazione è il bacio. La prima a caderci è stata Klaudia. La ragazza di origine polacca, durante l’esterna, ha parlato di tutti con Andrea, della storia di sua madre facendo sciogliere anche il tronista che,a sua volta, ha parlato della sua vita privata. Il bacio è stato il coronamento di una bella giornata. Che si è trasformata in pomeriggio pessimo per Natalia.



La bella di Piantedo era inquadrata dalle telecamere mentre schioccavano i baci tra Andrea e Klaudia. Incredula, soprattutto dopo il suo di bacio lungo le rive del Tevere: «Mi sono aperta con te eppure sentivo il tuo cuore freddo… ora ho scoperto perché». Per il bacio con Klaudia, ovvio. Ma questo non era l’unico. Dopo qualche minuto, infatti, Natalia scopre un altro bacio. Quello con Muriel. Natalia esce dallo studio mentre Andrea, nell’esterna con la super tatuata, conferma la sua serialità nel bacio.

Al ritorno in studio, Andrea è fuori onda a cercare di recuperare Natalia, Kaludia e Muriel si alleano e salutano in diretta: «Ma noi perché dobbiamo stare qui a vedere uno che corre a recuperare Natalia? Ce ne andiamo»



