Tina Cipollari versa l'acqua in testa a Gemma Galgani: incredibile lite a Uomini e Donne

Nella nuova puntata del Trono Over a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato un piccolo riassunto di quanto successo in precedenza fra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Subito dopo la Galgani ha cominciato la sua confessione alla redazione, ma è stata bruscamente interrotta da Tina Cipollari che le ha versato in testa una bottiglietta d’acqua.

È l'ultimo episodio della lite continua tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista e tronista di Uomini e Donne, tra le quali non corre buon sangue. I litigi sono continui e la ripresa del programma condotto da Maria De Filippi dopo la pausa natalizia ha aggiunto questo nuovo capitolo alla loro storia.

Tra le due è scoppiata la lite, con Gemma infuriata che inseguiva Tina gridando “Dammi quel tuo straccio di vestito che mi asciugo i capelli”. La vicenda si è conclusa con Tina divertita e la Galgani in lacrime, ancora più delusa perché sperava in una riappacificazione con la sua acerrima nemica, che invece sembra proprio non aver nessuna intenzione di firmare l’armistizio.



Ultimo aggiornamento: 19:24

