Uomini e donne, la scelta di Teresa tra Andrea e Antonio: cosa succederà

Per la tronista 26enne napoletana Teresa Langella, cantante e modella, è arrivato il momento della scelta tra due corteggiatori: Andrea, 31enne imprenditore vinicolo e Antonio, maestro di sci 23enne. Domani, venerdì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, appuntamento imperdibile con la prima delle tre puntate del docu-reality “Speciale Uomini e Donne: la Scelta”.

I tre trascorrono separatamente o in coppia del tempo in una stupenda Villa dove ognuno dei due pretendenti ha la possibilità di seguire in tempo reale gli incontri con il contendente. Eccezionale la presenza di Gemma Galgani che svolge il ruolo di confidente di Teresa.

A seguire, la festa si trasferisce al Castello dove si svolge il party per il fidanzamento a cui sono invitati i parenti e gli amici di Teresa e dei due corteggiatori. Ospite speciale Tina Cipollari e poi con lei Valeria Marini, Giulia De Lellis, Anahi Ricca e tanti altri amati personaggi del mondo Tv, tra cui l’immancabile Gianni Sperti. Un unico interrogativo: il prescelto si presenterà al Castello e la favola d’amore sarà coronata con un happy end?



