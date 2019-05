Uomini e Donne, la scelta di Angela Nasti era organizzata? I social insorgono: «Si conoscevano già»

L'avventura di Angela Nasti sul trono di Uomini e Donne giunge al termine: la giovane tronista napoletana, infatti, mercoledì ha chiuso la sua esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi scegliendo il corteggiatore Alessio Campoli. Una storia a lieto fine, disturbata però da alcuni rumors che si rincorrono sul web nelle ultime ore. Secondo diversi utenti dei social, Angela e Alessio si conoscevano già prima della trasmissione e avrebbero pianificato il tutto con il solo scopo di mettersi in mostra in tv. A far scattare l'allarme è stata una storia Instagram di un presunto amico in comune dei due che, fotografando il momento della scelta, ha commentato l'immagine scrivendo «amici miei».

Il giovane in questione, inoltre, è seguito su Instagram da Angela e ha sul suo profilo una foto con il fidanzato storico della sorella, l'influencer Chiara Nasti. Questo indizio ha lasciato supporre che i due protagonisti di Uomini e Donne si conoscessero già prima dell'inizio del programma, ma non finisce qui. Sia Angela che Alessio hanno lo stesso tatuaggio nello stesso identico punto del corpo, una palma stilizzata sul gomito. Una coincidenza che ha fatto storcere il naso a molti. E non finisce qui. Angela Nasti, poco dopo la scelta, ha inviato un messaggio dal telefono di Alessio Campoli a sé stessa scrivendo «ti amo tanto». Una frase ritenuta eccessiva per una coppia appena nata.

C'è poi un'intervista, in cui Angela dice ad Alessio di «conoscerlo abbastanza», salvo poi aggiustare il tiro specificando di sapere «che persona è». Anche queste immagini hanno insospettito gli attentissimi fan di Uomini e Donne, che hanno inondato di segnalazioni diverse pagine di gossip presenti su Instagram. Che si tratti di semplice suggestione o no, è evidente che il feeling fra i due giovani sia già molto alto. Per qualcuno persino troppo per due persone che - a conti fatti - avranno passato insieme, prima della scelta, poco più di 10 ore. Intanto a smentire le teorie complottiste dei social ci ha pensato Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma, che in un video su Instagram ha voluto mettere a tacere i rumors confermando che Angela e Alessio si sono incontrati per la prima volta negli studi televisi di Uomini e Donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA