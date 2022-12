Una poltrona per due, stasera in tv su Italia 1 torna per il 25esimo anno la commedia di Natale (che non doveva esserlo)

Stasera in tv, sabato 24 dicembre, su Italia 1 torna l'appuntamento fisso del Natale: "Una poltrona per due". Un claim quasi come se senza "Una pallottola per due" non è Vigilia. La commedia di John Landis con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è ormai un appuntamento fisso da 25 anni per chi nei giorni delle feste ama guardare la tv. È dal 1997 - con l'esclusione del 2005 - che Una poltrona per due va in onda la sera del 24 dicembre, diventando non solo una tradizione, ma anche un vero e proprio punto fermo nei palinsesti delle feste, una certezza rincuorante che ogni anno registra ascolti da record.

Una poltrona per due, stasera in tv

Nonostante non sia un film nato per essere rilegato al periodo natalizio, "Una poltrona per due" , che è stato definito il miglior film su Wall Street mai realizzato, è ormai un classico di Natale. Esce nelle sale cinematografiche infatti nel periodo estivo, ma la pellicola è ambientata nei giorni di Natale e così pur non volendo è diventata un film di Natale.

La trama

La trama - Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) è un agente di cambio che lavora a Wall Street per conto dei fratelli Duke, Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer (Don Ameche). La sua vita è semplice: tra soldi e frivolezze. Billie Ray Valentine (Eddie Murphy) è un senzatetto e un imbroglione, che vive alla giornata e che, grazie alla sua parlantina e alla sua furbizia, riesce a cavarsela in ogni situazione. Billie Ray e Louis vivono vite agli antipodi e non possono immaginare di diventare l'oggetto di una scommessa dei fratelli Duke. Louis si trova così a perdere tutto, mentre Billie Ray comincia a far carriera e soldi. Louis, aiutato dalla prostituta Ophelia (Jamie Lee Curtis) cercherà un modo per riavere tutto quello che ha perso, ma prima deve comprendere che non è Billie Ray il nemico e che l'uomo, al contrario, può rivelarsi un ottimo alleato per vendicarsi.

Il cast

Il cast - Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis, Paul Gleason, Frank Oz, James Belushi, Bo Diddley, Stephen Stucker, Kristin Holby, James Eckhouse, Tom Davis