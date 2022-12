Stasera in tv, su Rai 2 "Una famiglia sotto l'albero": una commedia a tema natalizio da guardare con i propri cari

Una famiglia sotto l’albero andrà in onda stasera in tv lunedì 26 dicembre alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta. La pellicola di Jason Bourque affronta, in chiave brillante e moderna, le possibili conseguenze di esami, come quelli genetici, in grado potenzialmente di svelare verità nascoste sulla nostra identità e appartenenza.

Una famiglia sotto l'albero, stasera in tv: trama e cast

Vanessa non ha mai avuto una vera famiglia con cui festeggiare il Natale. Quando però riceve i risultati di un test del Dna che le rivela la sua famiglia d’origine, scopre di avere un papà, del quale ignorava l'esistenza. Richard, suo padre biologico, la invita a trascorrere i giorni di festa con lui e la sua famiglia. Vanessa accetta l’invito: ad accoglierla sarà Kris, un amico di Richard che conosce bene tutti i componenti della famiglia, e aiuta la ragazza a rompere il ghiaccio quando incontra per la prima volta la moglie del padre e i loro tre figli. Dopo qualche esitazione iniziale, Vanessa comincia a sentirsi a suo agio con tutti, e a farsi voler bene. Ma una notizia dal laboratorio in cui ha eseguito il test metterà a repentaglio la sua vacanza e tutte le certezze che pensava di aver trovato.

Il film, diretto da Jason Bourque è interpretato da Aimee Teegarden, Andrew W. Walker, James Tupper.

