Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 27 maggio): Alberto scopre del matrimonio tra Clara ed Eduardo

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 27 maggio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Edoardo e Valentina iconici (10), Khady ma basta (5), Artur scontato (4), Maltese secchione (9), Vezzali la solita (3)

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Alberto ha scoperto, ascoltando una conversazione tra Rosa e Manuel, che Clara è in procinto di sposare Eduardo. Scoperte, quindi, le intenzioni della sua ex compagna, Alberto ha un duro scontro con Niko, avvocato di Clara. Quest’ultima, invece, dopo aver appreso da Rosa quello che è successo, decide di affrontare la situazione. L'argomento della trasmissione di Michele e Micaela crea ansie e aspettative in Silvia e Samuel, che affronteranno, ognuno a modo proprio, i rispettivi partner, per chiarirsi.