Un posto al Sole, le anticipazioni di oggi (25 gennaio): Diego accorcia le distanze con Ida

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 25 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al Sole, le anticipazioni

L’astio di Roberto nei confronti di Raffaele comincia a far nascere qualche perplessità in Filippo. Diego continua a mantenere una certa freddezza verso Ida, ma un duro confronto fra la ragazza e Marina porterà Diego ad accorciare nuovamente le distanze. Nonostante il litigio fra Clara e Rosa sia rientrato, l’umore di quest’ultima continuerà a peggiorare tanto che Giulia si darà da fare per darle una mano.