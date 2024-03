Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 19 marzo): la resa dei conti per Rossella

Torna stasera in tv “Un Posto al Sole”, la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 19 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al Sole, le anticipazioni

Decisa a mettere ordine nei suoi sentimenti, Rossella riceve un invito che potrebbe aiutarla a chiarirsi un pò le idee, costretta a un confronto che ormai non poteva più essere rimandato. Raffaele, preoccupato per l'agire impulsivo di Diego, cerca di tenere a freno la sua ostilità verso Ferri mentre Filippo e Serena trovano finalmente il modo di far tornare il sorriso a Irene, triste per il problema che si è creata a causa dell’uso improprio del web.