Un posto al sole, anticipazioni 5 ottobre: Ida pronta a fuggire di nuovo con il bambino, il faccia a faccia tra Nunzio e Rossella

Un Posto al Sole torna stasera in tv, giovedì 5 ottobre, su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme cosa succederà oggi nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Le anticipazioni di stasera di Upas.

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera

Ida, convinta da Lara che non deve fidarsi completamente di Roberto e Marina, decide quindi di fuggire di nuovo con il piccolo Tommaso.

Guido, invece, continua a non sopportare il modo in cui Bice si comporta con suo figlio Gerry. In lui si riapriranno vecchie ferite, che Mariella non sarà in grado di capire.