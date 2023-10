Un posto al Sole, anticipazioni del 4 ottobre: Rossella pronta alle nozze, Nunzio senza freni

Un Posto al Sole torna stasera in tv, mercoledì 4 ottobre, su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme cosa succederà oggi nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Le anticipazioni di stasera di Upas.

Rossella è pronta a compiere il grande passo e Nunzio non la prende benissimo.Nonostante provi a mascherare la sua delusione è chiaro che lo chef sia turbato.

Roberto è pronto a tutto per tenere Tommaso ma Ida non sembra convinta suggestionata da Lara. Samuel si sforza di contenere le avances di Micaela per non tradire di nuovo Speranza ci riuscirà?

Mentre Mariella riesce a convincere Bice a procedere con una separazione pacifica, Guido ascolta con insofferenza il suo atteggiamento cinico e sprezzante nei confronti del figlio Gerry.