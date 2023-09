Un posto al sole, anticipazioni del 28 settembre: Roberto mette Ida con le spalle al muro, Rosa prende una brusca decisione

Stasera in tv torna alle 20.50 su Rai 3 il consueto appuntamento con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 28 settembre

Come abbiamo visto nella scorsa puntata, Roberto vuole tenere a tutti i costi Tommaso con sé ma deve risolvere il problema Ida.

Ida, però, sembra non aver ancora preso una decisione e Roberto calcherà ancora la mano con lei, mentre, da parte sua, Marina continuerà a tenerla d’occhio con più discrezione, sicura che sia una bugiarda come Lara. Per quanto riguarda Guido e Mariella, sono sempre più espasperati dalle vicende matrimoniali degli amici Bice e Sergio, che continuano a tormentarli coinvolgendoli di continuo nei loro problemi amorosi.

Rosa diventa intanto la nuova portiera di Palazzo Palladini: Raffaele è riuscito a farla accettare come sua sostituta e la Picariello sarà molto felice di avere questo nuovo impiego, ma lle recenti scoperte su Damiano l’hanno messa molto in allarme: è infatti seriamente preoccupata per il suo ex e vorrebbe capire cosa sta succedendo. Come tutti, Rosa non può sapere che il Renda sta lavorando in incognito per Eugenio. Delusa e angosciata, finirà per prendere una decisione inaspettata e molto forte, che coinvolgerà Viola.