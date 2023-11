Un posto al sole, le anticipazioni del 24 novembre: una nuova lite tra Mariella e Guido mette a repentaglio il loro rapporto

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 24 novembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Filippo è alla ricerca di un nuovo speaker che possa affiancare Michele in trasmissione. È arrivato infatti il momento di rivoluzionare il programma, dandogli anche un tono più leggero. Un piccolo incidente accaduto a Lollo mentre si trovava a scuola è l'occasione per scatenare una nuova diatriba tra Mariella e Guido. Come se la caveranno stavolta i due coniugi? Nel frattempo, Silvia cerca in tutti i modi di non perdere la calma a causa delle continue intromissioni di Isabella nell'organizzazione del matrimonio. Riuscità a sopportare ancora la futura suocera della figlia?